Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto ilmoittaa aloittavansa sotilaallisen operaation häätääkseen Iranin tukemat huthikapinalliset kaikilta niiden valtaamilta alueilta.
Huthit ovat viime viikkojen aikana vallanneet Jemenin Punaisenmeren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Sunnuntaina kapinalliset iskivät hallintoa tukevan Saudi-Arabian öljyntuotantoon lähellä Riadia.
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Huthit tiukensivat viikonlopun aikana otettaan läntisessä Jemenissä sijaitsevasta Taizin kaupungista. Taisteluissa on kuollut yli 79 ihmistä.