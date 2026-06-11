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Yleisurheilussa tärähti hurja ME – Tommi Evilä: Ihmemiehellä edessään ratkaiseva askel

Ja’Kobe Tharp pani pika-aitojen ME-lukemat uuteen uskoon. 2026 NCAA Photos

Julkaistu 28 minuuttia sitten

Mikko Hyytiä

Yhdysvaltain yliopistomestaruuskisojen kovin paukku nähtiin keskiviikkona miesten pika-aidoissa, kun 20-vuotias Ja’Kobe Tharp pinkaisi aidatun ratasuoran uudessa ME-ajassa. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä muistuttaa, että lahjakkaan aiturin tiellä tähteyteen riittää kuitenkin vielä aitoja ylitettäväksi. Lue myös: Yleisurheilussa hämmästyttävä maailmanennätys – nuori juoksija räväytti puun takaa ME:n Tharp pysäytti kellot aikaan 12,75. Apuna oli tasan metrin sekunnissa puhaltanut myötätuuli. Pika-aitojen edellinen maailmanennätys 12,80 oli toisen yhdysvaltalaisen, Aries Merrittin nimissä vuodelta 2012. Tharp oli ennen tätä kaikkien aikojen tilastossa jaetulla sijalla 31 juostuaan viime kesänä ajan 13,01. – Kolme kymmenystä on juoksumatkassakin lähempänä kolmea metriä. Onhan se hurja ennätysparannus. Olit kuka tahansa ,niin kyllä tuollainen paukku on aina enemmän tai vähemmän yllätys, Evilä sanoo. Tharp oli juossut tänä vuonna ennätyksensä jo 60 metrin aidoissa (7,32) ja 200 metrin sileällä (20,61). Ensin mainittu lukema on kaikkien aikojen kolmanneksi paras noteeraus ja vain viiden sadasosan päässä maailmanennätyksestä, jälkimmäinen taas poikkeuksellisen kova aika pika-aiturille. – On saattanut olla urheilijalla valmiiksi tiedossa, että pystyy juoksemaan alle 13 sekunnin. Mutta nyt tuli kyllä sellainen veto, että siihen voi laittaa Matti Heikkisen kuvan kylkeen; oli niin sanottu pöljä päivä. – Kun oikein losahtaa ja kaikki menee kohdalleen, niin näitä voi tapahtua yleisurheilussa. Tharp on seuraavan kerran radalla perjantaina, kun edessä on yliopistomestaruuskisojen finaali. – Nythän ei pidä yrittää tehdä yhtään mitään vaan pitää vain se, mikä oli hyvä tässä juoksussa, ja pysyä siinä mielentilassa. Kuntohan on äärimmäisen hyvä, niin mitään ylimääräistä ei tarvitse tehdä.

Kenkäsponssi tasoittaa tietä

Pidemmällä tähtäimellä Evilä näkee vielä muutamia esteitä Tharpin kehittymisessä mahdolliseksi maailmantähdeksi.

– Täysin mukavuusalueellaan pääsee kaveri vielä menemään. Eilenhän näimme esimerkiksi (200 metrin alle 20-vuotiaiden ME-miehen) Gout Goutin viivalla Oslossa. Heti kun siinä on kovempia kavereita rinnalla ja odotetaan, että lähdet haastamaan olympiavoittajaa, niin se on aika hankala asetelma mentaalisesti. Siinä tulee vähän ylimääräistä jännitettä, ja sitten juostaan 20,60.

Tharp on juossut Yhdysvaltojen ulkopuolella vain neljä kisaa: viime kesänä kolme kisaa Euroopassa ja siihen päälle Tokion MM-kisat, joissa hän sijoittui kuudenneksi ajalla 13,31.

– Kun on omalla pelikentällä ja lammen isoin kala, niin itseluottamus on piikissä. Se näkyy tässä Tharpinkin tekemisessä.

Pelikentällä ja lammella Evilä viittaa Yhdysvaltain yliopistomaailmaan.

– Hehän saavat siellä jatkuvaa kilpailustimulaatiota. Kilpailuja on taajaan, ja niitä tulee koko ajan. Sitäkin kautta se suoritustaso pysyy korkeana, mutta kyllä sen usein näkee sitten, että kun tämä yliopistojengi lähtee maailmalle kilpailemaan, niin eiväthän he enää oikein kauheasti välttämättä jaksa. Jos he tulevat Eurooppaan tai arvokisoihin, niin he ovat aika puhki, mikä on täysin luonnollista.

Yliopistomenestyjästä kansainväliseksi tähdeksi hyppääminen on helpommin sanottu kuin tehty.

– Yleisurheilu on Yhdysvalloissa aika pitkälle yliopistolaji. Täyden stipendin urheilijalle on yliopistossa täyspalvelu. Jos ei sen jälkeen pääse kenkäsponssille, niin siitä alkaa taistelu.

– Toki nyt kun puhutaan maailmanennätyskaverista, niin hän tulee tällaisen sponssin saamaan ja pystyy sen siirtymän yliopistourheilijasta ammattiurheilijaksi aika hyvillä mielin kyllä suorittamaan.

Curren opeilla

Kuten ME-aika osoittaa, ominaisuuksien ja osaamisen puolesta Tharpilla on kaikki menestymisen edellytykset.

– Se 200 metrin aika (20,61) on juuri sitä, mitä pika-aidoissa tarvitaan, sillä viimeisellä puolikkaalla, viimeisillä viidellä aidalla, se 110 metrin aitajuoksun aika tehdään tai ei tehdä. Näemme, missä Grant Holloway (12,81 vuonna 2021) on ollut viime vuodet ja mitä myös Cordell Tinchille (12,87 vuonna 2025) on tapahtunut; kun viimeiset neljä tai viisi aitaa ei kulje, sitten ollaan siellä 13,10:n ja 13,20:n haminoissa.

– Tharpilla tuntuu, että kun nelos–viitosväli on miehillä nopein, niin nyt se saattoi hyvin tulla vasta siellä kuutos–seiskavälillä. Aitomistekniikka on hyvin minimalistinen, mutta se on sitä nimenomaan sen takia, että juoksu jatkuisi aidan ylittämisen jälkeen mahdollisimman hyvin.

Tharp itse sanoi ME-juoksun jälkeen, ettei juoksu ollut edes täydellinen. Evilä ei täysin osta näitä puheita.

– Jos kaveri itse sanoo, että juoksu ei ollut täydellinen, niin mitä ilmeisemmin se oli sitä. Urheilija ei pysty juoksun aikana miettimään yhtään; silloin kun se menee refleksinomaiseksi, niin ajatus loistaa poissaolollaan, ja sen takia se juoksu kulkikin niin hyvin ja oli niin rento.

– Täydellisyys on tylsää. Siihen ei ikinä pidäkään päästä. Aina pitää jättää pieni tila. Se on semmoista japanilaisista wabi‑sabia. Pitää olla se pieni Curt Lindström -insturmentti, että "Lite bättre".

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi

Tommi Evilä analysoi Ja’Kobe Tharpin ME-juoksua 110 metrin aidoissa | MTV Uutiset