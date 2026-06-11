Tutkimusten mukaan jo pienempi määrä askelia edistää terveyttä.
Käypä hoito -suosituksia on sorvattu uuteen asentoon.
Tutkimustulokset osoittavat, että jo 7 000 askelta päivässä riittää tarjoamaan terveyshyötyjä.
Aikaisemmin päiväkohtaisena rajana on pidetty 10 000 askelta.
Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille sekä heille, joilla on työssään mahdollisuus edistää liikuntaa.
Alan asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että jokainen otettu askel tuo mukanaan terveyshyötyjä.
– Aikuisten terveysriskejä voidaan vähentää lisäämällä vain 2 000 askelta päivässä, mutta riskien väheneminen lisääntyy askelmäärän suurentuessa, suosituksessa kerrotaan.
Päivittäinen askelmäärä
Päivitetyissä Käypä hoito -suosituksissa todetaan, että noin 7 000 askelta päivässä on aikuisilla todennäköisesti yhteydessä kliinisesti merkittäviin terveyshyötyihin.
Askelmäärän on todettu vähentävän kokonaiskuolleisuutta, sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuutta, syöpäkuolleisuutta sekä vähentänyt dementiaa ja masennusoireita.
– Terveyshyödyt saattavat olla suuremmat 10 000:n ja 12 000:n päivittäisellä askelmäärällä verrattuna 7 000 askeleeseen, suosituksessa kuitenkin todetaan.