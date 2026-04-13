Seiväshypyn maailman huippuihin lukeutuva kreikkalainen Emmanouil Karalis kilpailee kesäkuun alussa Turun Paavo Nurmen kisoissa.
26-vuotias Karalis hyppäsi helmikuussa Ateenassa ennätyksensä 617. Hän sijoittui vuoden 2025 Tokion MM-kisoissa hopealle ja vuoden 2024 Pariisin olympialaisissa pronssille.
– Karalis on loistava seiväshyppääjä ja urheilija, mutta hän on myös ”showmies”, joka osaa ottaa yleisönsä. Turussa, kun seiväshyppy kilpaillaan pääkatsomon edessä, uskallan luvata, että nähtävää riittää, sanoo kisojen urheilijahankinnoista vastaava Arttu Salonen.
Paavo Nurmen kisojen seiväskisaan osallistuu myös kaksinkertainen maailmanmestari, 33-vuotias yhdysvaltalainen Sam Kendricks.
Suomalaistähti Wilma Heltelä (ent. Murto) avaa kisakautensa Turussa.
– Myös naisten seiväshypystä ollaan tekemässä kovatasoista kansainvälistä kilpailua. Heltelän ohella mukana ovat muut kotimaiset kärkinimet Elina Lampela ja Saga Andersson, ja heille kaikille haetaan tasokasta ulkomaista vastusta, Salonen sanoo.
Paavo Nurmi Games kisataan keskiviikkona 3. kesäkuuta.