Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe on nyt taputeltu ja seuraavaksi turnaus jatkuu pudotuspeleillä.
Ensimmäinen pudotuspelikierros käynnistyy jo sunnuntaina, kun Kanada kohtaa Etelä-Afrikan.
Joukossa on liuta mielenkiintoisia pareja. Brasilia kohtaa Japanin ja Hollanti Marokon. Mielenkiintoisia ottelupareja ovat myös Portugali ja Kroatia sekä Belgia ja Senegal.
Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ohjelma:
Sunnuntai 28.6.
Kello 22.00: Etelä-Afrikka–Kanada (Yle ja Yle Areena)
Maanantai 29.6.
Kello 20.00: Brasilia–Japani (MTV3 ja MTV Katsomo+ Urheilu)
Kello 23.30: Saksa–Paraguay (MTV3 ja MTV Katsomo+ Urheilu)
Tiistai 30.6.
Kello 04.00: Hollanti–Marokko (Yle ja Yle Areena)
Klo 20.00: Norsunluurannikko–Norja (Yle Areena ja Yle TV2)
Keskiviikko 1.7.
Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Klo 04.00: Meksiko–Ecuador (Yle Areena ja Yle TV2)
Klo 19.00: Englanti–Kongon demokraattinen tasavalta (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Klo 23.00: Belgia–Senegal (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Torstai 2.7.
Klo 03.00: USA–Bosnia-Hertsegovina (MTV Katsomo+ Urheilu)
Klo 22.00 Espanja–Itävalta (Yle Areena ja Yle TV2)
KK