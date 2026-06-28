Jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe on nyt taputeltu ja seuraavaksi turnaus jatkuu pudotuspeleillä.

Ensimmäinen pudotuspelikierros käynnistyy jo sunnuntaina, kun Kanada kohtaa Etelä-Afrikan.

Joukossa on liuta mielenkiintoisia pareja. Brasilia kohtaa Japanin ja Hollanti Marokon. Mielenkiintoisia ottelupareja ovat myös Portugali ja Kroatia sekä Belgia ja Senegal.

Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ohjelma:

Sunnuntai 28.6.

Kello 22.00: Etelä-Afrikka–Kanada (Yle ja Yle Areena)

Maanantai 29.6.

Kello 20.00: Brasilia–Japani (MTV3 ja MTV Katsomo+ Urheilu)

Kello 23.30: Saksa–Paraguay (MTV3 ja MTV Katsomo+ Urheilu)

Tiistai 30.6.

Kello 04.00: Hollanti–Marokko (Yle ja Yle Areena)

Klo 20.00: Norsunluurannikko–Norja (Yle Areena ja Yle TV2)

Keskiviikko 1.7.

Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Klo 04.00: Meksiko–Ecuador (Yle Areena ja Yle TV2)

Klo 19.00: Englanti–Kongon demokraattinen tasavalta (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Klo 23.00: Belgia–Senegal (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Torstai 2.7.

Klo 03.00: USA–Bosnia-Hertsegovina (MTV Katsomo+ Urheilu)

Klo 22.00 Espanja–Itävalta (Yle Areena ja Yle TV2)

K K