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Hallitseva maailmanmestari joutui Miamissa yllättävän ahtaalle. Alkulohkossa tasapelejä tahkonnut Kap Verde kipusi Argentiinan rinnalle ensin varsinaisella peliajalla ja uudelleen jatkoajalla.

Argentiina jatkaa 16 parhaan joukkoon jalkapallon MM-lopputurnauksessa. Se kaatoi alkulohkon yllättäjän Kap Verden pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vasta jatkoajan jälkeen maalein 3–2.

Lionel Messi laukoi ottelun avausmaalin ja kasvatti MM-turnauksen maalisaldonsa jo seitsemään.

Lionel Messi laukoi ottelun avausmaalin ja kasvatti MM-turnauksen maalisaldonsa jo seitsemään. 2026 Chris Brunskill/Fantasista

Messi ja Argentiina tutisivat – MM-sensaatio romuttui dramaattisesti

Messi ja Argentiina tutisivat – MM-sensaatio romuttui dramaattisesti

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Messi ja Argentiina tutisivat – MM-sensaatio romuttui dramaattisesti

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– Kaikki luulivat, että tämä olisi meille kuin helppo puistokävely, mutta me tiesimme, ettei se pidä paikkaansa, Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni summasi.

Juttu jatkuu maalikoostevideon alla.

Kommentti: Häikäisevää jälkeä MM-kisoissa – Messi ja Mbappe jäävät taakse

Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierät:

Lauantai 4.7. Kanada–Marokko klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Sunnuntai 5.7. Paraguay–Ranska klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Brasilia–Norja klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Maanantai 6.7. Meksiko–Englanti klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Portugali–Espanja klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Tiistai 7.7

USA–Belgia klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Argentiina–Egypti klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Sveitsi–Kolumbia klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)