Argentiina jatkaa 16 parhaan joukkoon jalkapallon MM-lopputurnauksessa. Se kaatoi alkulohkon yllättäjän Kap Verden pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vasta jatkoajan jälkeen maalein 3–2.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Hallitseva maailmanmestari joutui Miamissa yllättävän ahtaalle. Alkulohkossa tasapelejä tahkonnut Kap Verde kipusi Argentiinan rinnalle ensin varsinaisella peliajalla ja uudelleen jatkoajalla.