Helsinkiläinen mies on saanut syytteen toissa vuoden Lucia-neidon kunnianloukkauksesta, uutisoi Yle.
Yle kertoo, että Helsingin käräjäoikeuteen toimitetun haastehakemuksen mukaan noin 70-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen kunnianloukkaukseen joulukuussa 2024. Haastehakemuksen kerrotaan olevan muilta osin salainen.
Toissa vuonna Lucia-neitona toiminut Daniela Owusu sai suuren määrän rasistisia vihaviestejä sosiaalisessa mediassa. Kolme tapauksista eteni Ylen mukaan syyteharkintaan.
Daniela Owusu sai ryöpyn rasistisia kommentteja Lucia-neitoutensa myötä