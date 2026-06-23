Sisäministeriön häirinnästä aiotaan tilata ulkopuolinen selvitys.
Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei tunnista, että ministeriössä olisi ilmapiiriongelmia laajemmin.
Noin kymmenen työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Asia selvisi työsuojelutarkastuskertomuksesta.
Sarasmaan mukaan viime vuosien työilmapiirikyselyjen pohjalta on puututtu esimerkiksi asioihin johtamisessa ja tiedonkulussa. Myös työn kuormittavuus on tullut aiemminkin esille.
Häirinnästä aiotaan tilata ulkopuolinen selvitys.