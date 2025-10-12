Taustalla vaikuttaa vuoden 2018 opetuslupauudistus - ja luultavasti myös ajokortin hinta.

Entistä useampi vanhempi opettaa lastaan ajamaan autoa. Viime vuonna B-kortin hyväksytysti suorittaneista nuorista jo 42 prosenttia oli opetusluvalla opetettuja, kertoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Sami Kivilä.

Opetuslupaopettajana toimii ylivoimaisesti tyypillisimmin nuoren oma vanhempi ja joissakin tapauksissa esimerkiksi isovanhempi tai sisarus.

Kivilän mukaan vanhempien into opettaa lapsiaan alkoi lisääntyä hurjasti vuonna 2018, jolloin opetuslupaopetusta kevennettiin – eli luovuttiin opettajien teoriakokeesta ja auton katsastamisesta opetuslupakäyttöön.

– Kevennykseen asti opetuslupalaisten osuus vaihteli 10–20 prosentin välillä, Kivilä toteaa.

Opetuslupaopetuksen suosionnousua voi selittää myös se, että pienemmillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla on entistä vähemmän autokouluja.

Tällaisilla alueilla lähes jokainen nuori saattaa ajaa ajokortin opetusluvalla, sillä lähimpään autokouluun olisi todella pitkä matka, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen.

Opetuslupien määrä on Immosen mukaan todennäköisesti lisääntynyt myös siitä syystä, että vuodesta 2022 alkaen kahden vanhemman perheissä kumpikin vanhempi on joutunut hakemaan oman opetusluvan.

Aiemmin vanhemmat saivat käyttää samaa, yhteistä opetuslupaa.

Opetusluvalla opettamisen vaatimuksena on, että opettaja on vähintään 25-vuotias, hänellä on ollut ajokortti ilman taukoja vähintään viiden vuoden ajan, eikä hän ole syyllistynyt esimerkiksi rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Minimipaketti ei riitä kaikille

Kivilä arvioi, että opetusluvalla opettamisen motivaattorina toimivat usein ainakin osittain taloudelliset syyt – vaikkakin vuoden 2018 ajokorttiuudistuksen myötä ajokortin voi saada nyt jopa aiempaa edullisemmin.

Kivilän mukaan ennen uudistusta ajokortista sai maksaa noin 1 500–2 500 euroa, kun nyt sen voi saada halvimmillaan jopa alle tuhannella eurolla.

– Aika moni autokoulu myy S-, M-, L, XL- ja XXL-pakettia. Minimipaketissa on minimitunnit ja paljon simulaattoriopetusta, kun taas kalleimmissa paketeissa ajotunteja on reilusti enemmän eikä välttämättä yhtään simulaattoriopetusta.

Kivilän mukaan ajokortin suorittaminen opetusluvalla maksaa keskimäärin 500–1 000 euroa. Hintaan sisältyy muun muassa viranomaismaksuja sekä tietyt pakolliset tunnit autokoulussa.

– Minimipaketin opetusmäärä ei riitä läheskään kaikille – varsinkaan jos ei ole kokemusta liikenteessä ajamisesta aikaisempien ajokorttiluokkien ajoneuvoilla.

Kivilä uskoo, että moni vanhempi opettaa lastaan mieluummin itse ajan kanssa kuin ostaa edullisemman ja suppeamman paketin autokoulusta.

Silloin tällöin opetusluvalla opettaminen lopetetaan kesken kaiken ja oppilas siirtyy autokouluun.

Kivilä ehti toimia ennen työtään Liikenneturvassa yli 20 vuoden ajan ajo-opettajana, ja hänen kokemuksensa mukaan tällaisen päätöksen taustalla korostuvat kolme syytä.

– Ei löydykään riittävästi yhteistä aikaa, omat opetuskyvyt eivät olekaan riittävät joko opettajan tai oppilaan mielestä tai sukset menevätkin ristiin.

Taidoissa on suuria eroja

Opetuslupaoppilaiden taidoissa voi olla todella suuria eroja, kertoo Kivilä.

Kivilän mielestä opetusluvalla opettamisen yleisimpiä ongelmia on se, että opetusta annetaan ilman opetussuunnitelmaa.

Tämän seurauksena monessa perheessä ajetaan vain perusmatkoja, kuten kotoa kauppaan ja takaisin. Autokoulussa sen sijaan ajotunnit pitävät sisällään selkeitä tavoitteita: jollakin tunnilla harjoitellaan pysäköintiä, jollakin yksisuuntaisilla kaduilla ajamista.

– Kun vanhemmat ovat tehneet työn todella hyvin ja käyttäneet opetukseen paljon aikaa, on syntynyt todella hyviä kuskeja. Toisessa ääripäässä oppilaalla voi olla kaikki ihan perusasioista alkaen hukassa.

Kun Kivilä toimi itse ajo-opettajana, hän törmäsi silloin tällöin tilanteisiin, joissa vanhemmat toivat lapsensa autokouluun pakolliselle riskinhallintakurssille ja antoivat samalla listan asioista, joita toivoivat autokoulun opettajan opettavan lapselleen.

– Usein toiveina olivat taskuparkki, mäkilähdöt ja keskustassa ajaminen, vaikka riskienhallintakurssilla ei ole tarkoitus opettaa perusasioita.

Opettajan tiedot ja ajoneuvo eivät ole aina ajantasalla

Kivilä pitää opetusluvalla opettamisen ylivoimaisena etuna sitä, että se mahdollistaa loputtoman määrän opettelua. Ajotaidot nimittäin vaativat toistoa.

Kivilän mielestä kaikkein kannattavinta voisikin olla yhteisopetus, jossa vanhempi opettaa opetusluvalla rauhassa perusasioita ja lisäksi ostaa autokoulusta esimerkiksi minimipaketin.

– Tämä varmistaisi sekä riittävän määrän että laadun.

Kivilän mielestä vuoden 2018 opetuslupauudistuksen myötä pois jääneet opetuslupaopettajan teoriakoe ja opetusauton katsastus pitäisi ehdottomasti tuoda takaisin.

Viime vuonna yli 3 000 ajokoetta keskeytyi Suomessa ennen ajokokeen alkamista, kun opetuslupa-auton polkimet eivät olleet kunnolla kiinni.

Marjo Immonen huomauttaa, että opetuslupaopettajan tulisi aina muistaa päivittää osaamisensa ennen opetuksen aloittamista. Suomen tieliikennelaki päivittyi viimeksi vuonna 2020 ja toi mukanaan muutoksia liikennemerkkeihin ja -sääntöihin.

– Näistä huolehtiminen on täysin omalla vastuulla. Monella opetuslupaopettajalla voi olla oman ajokortin ajamisesta jo vuosikymmeniä aikaa. Autokoulun etuna onkin, että ammattiopettajilla ovat tiedot ja taidot viimeisen päälle ajan tasalla.