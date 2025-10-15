Yhdysvaltalaismies hakee alueensa sheriffiksi murhasyytteestä huolimatta, CNN kertoo.

Vuosi sitten lokakuussa Aaron Spencerin 13-vuotias tytär katosi makuuhuoneestaan keskellä yötä, jolloin Spencer hyppäsi kuorma-autoonsa ja lähti etsimään tätä Arkansasissa, Yhdysvalloissa.

Tyttö löytyi 67-vuotiaan Michael Foslerin autosta.

Fosler oli syytettynä muun muassa 13-vuotiaan tytön "groomauksesta" ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän oli vapaalla takuita vastaan.

Spencer ampui Forlerin tienviereen miesten otettua yhteen.

Nyt vuotta myöhemmin Spencer on ilmoittanut hakevansa Lonoken piirikunnan sheriffiksi, koska haluaa ”muuttaa oikeusjärjestelmää, joka petti hänen tyttärensä”.

– Kyse on luottamuksen palauttamisesta, jotta naapurit tietävät, että lainvalvontaviranomaiset ovat heidän puolellaan, ja perheet tietävät, että heitä ei jätetä yksin hädän hetkellä.

Kampanja voi haitata oikeudenkäyntiä

Spencer on myöntänyt ampuneensa Forlerin, mutta kiistää syyllistyneensä murhaan.

Forler oli syytettynä yhteensä 43 rikoksisesta, mukaan lukien lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltamateriaalin hallussapidosta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Spenceriä odottaa oikeudenkäynti ensi tammikuussa, noin kuusi viikkoa ennen esivaaleja, joissa sheriffi valitaan. Hän on ehdolla republikaanipuolueesta.

CNN:n mukaan ironisen asiasta tekee se, että vaaleissa hänen vastaehdokkaansa on sama sheriffi, joka valvoi hänen pidätystään.

Spencer kertoo saaneensa laajaa tukea, kun hänen tapauksensa nousi valtakunnalliseksi uutiseksi.

CNN:n mukaan lainoppineet kuitenkin arvioivat, että kampanjointi voisi haitata Spencerin oikeudenkäyntiä, koska se voitaisiin tulkita esimerkiksi yritykseksi vaikuttaa valamiehistöön.

Jos Spencer tuomitaan, hän ei Arkansasin lain mukaan voi toimia julkisessa virassa.