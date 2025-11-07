Entinen NFL-tähti Antonio Brown on luovutettu Dubaista Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteeseen murhan yrityksestä. Asiasta kertovat muun muassa ESPN ja uutistoimisto AFP.

Yhdysvaltain liittovaltion sheriffi otti Antonio Brownin, 37, kiinni Dubaissa, josta hänet lennätettiin Yhdysvaltoihin. Amerikkalaisen jalkapallon entistä huippupelaajaa pidetään Essexin piirikunnassa New Jerseyssä, josta hänet ollaan siirtämässä Miami-Daden piirikunnan vankilaan.

Ampumistapaus

Brownia syytetään murhan yrityksestä 16. toukokuuta Miamissa amatöörinyrkkeilytapahtuman yhteydessä tapahtuneessa välikohtauksessa. Hän otti pidätysmääräyksen mukaan käsiaseen vartijalta ja ampui kaksi laukausta mieheen, jonka kanssa hän oli ollut aiemmin nyrkkitappelussa.

Brown kirjoitti X:ssä, että hänen kimppuunsa oli hypännyt useita ihmisiä, jotka yrittivät varastaa hänen korunsa ja aiheuttaa hänelle fyysistä vahinkoa.

Brownista annettiin pidätysmääräys 11. kesäkuuta.

Toisen asteen murhan yrityksestä voi saada enimmillään 15 vuoden vankeustuomion.

Vaikeuksia lain kouran kanssa