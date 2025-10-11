The Real Housewives of Potomac -sarjan uusi kausi alkaa jenkkitahtiin MTV Katsomossa.

Potomacin Täydelliset naiset -sarja jatkuu MTV Katsomossa 6. lokakuuta lähtien. Sarjan kymmenennellä kaudella seurataan jälleen Marylandissa sijaitsevan Potomacin kaupungin vauraiden seurapiirirouvien elämää.

Uudella kaudella vanhojen tuttujen Gizelle Bryantin, Ashley Darbyn, Wendy Osefon, Stacey Ruschin ja Keiarna Stewartin lisäksi tutustutaan uusiin tulokkaisiin Tia Gloveriin, sekä Angel Massieen.

Glover työskentelee luksuskiinteistöneuvojana ja Massie palaa Potomaciin bisnekset mielessään.

Myös vanha tuttu Monique Samuels tekee odotetun paluun.

Ensimmäisessä jaksossa naisia puhuttaa sarjan entisen tähden Karen Hugerin, 62, saama vankeustuomio, kun Gizele Bryant kokoaa ryhmän yhteen.

Muun muassa Wendy Osefo pohtii nykyisiä välejään Hugeriin.

– Minulle pahinta oli, että kaikki tapahtui niin äkkiä ja hänet vietiin selliin. Miten hän käsitteli sen ja oliko hän valmistautunut siihen? Meillä oli erimielisyyksiä, mutta syvällä sisimmässäni hän oli kerran ystäväni. Toivon hänelle parasta, Osefo toteaa.

Huger tuomittiin helmikuussa 2025 kahdeksi vuodeksi vankeuteen rattijuopumuksesta, josta yksi vuosi on ehdollinen. Hänet vapautettiin ehdonalaiseen istuttuaan kuusi kuukautta telkien takana.

Vapauttamisensa jälkeen tähti ei saa ajaa autoa vuoteen. Mikäli hän rikkoo ehdonalaista, hänet voidaan lähettää takaisin vankilaan.

Huger on viettänyt aikaa myös vieroituksessa.

