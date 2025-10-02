Hunter S. Thompsonin kuolema linjattiin 20 vuotta sitten itsemurhaksi, mutta nyt sitä aletaan tutkia uudemman kerran.
Yhdysvaltalaiskirjailijan ja gonzo-journalismin legendan Hunter S. Thompsonin kuolemantapauksen tutkinta avataan uudelleen, kertoo CNN. Colorado Bureau of Investigation -virasto ilmoitti asiasta tiistaina 30. syyskuuta julkaisemallaan tiedotteella.
Thompson menehtyi 20. helmikuuta vuonna 2005 ja hänen kuolemansa todettiin aikanaan olleen itsemurha. Toimittaja kuoli kotonaan Woody Creekissä, Coloradossa.
Pitkinin sheriffin toimisto oli saanut pyynnön avata tutkinta uudelleen Thompsonin leskeltä Anita Thompsonilta. Ehdotus välitettiin CBI:lle.
– Ottamalla ulkopuolisen viraston mukaan tuomaan uutta näkökulmaa toivomme voivamme tarjota lopillisen ja läpinäkyvän selvityksen, joka voi tuoda mielenrauhaa hänen perheelleen ja yleisölle, piirikunnan sheriffi Michael Buglione kertoo.
Thompson muistetaan "gonzo-journalismin" isänä ja hänet tunnetaan parhaiten vuonna 1971 julkaistusta kirjastaan Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa, jonka pohjalta julkaistiin samanniminen elokuva vuonna 1998.
Teos on Thompsonin osittain omakohtainen kertomus siitä, kuinka 1960-luvun Yhdysvaltojen vastakulttuuri edisti laittomien huumeiden sekä alkoholin väärinkäyttöä.
Elokuvassa Thompsoniin perustuvaa hahmoa Raoul Dukea esittää Johnny Depp. Muissa rooleissa ovat muun muassa Benicio del Toro sekä Tobey Maguire.
Johnny Depp ja Benicio del Toro Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa -elokuvassa.