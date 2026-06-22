Poliisi tutkii torstaista henkirikosta tappona.
Yksi on vangittu liittyen 18.kesäkuuta Pieksämäellä tapahtuneeseen henkirikokseen. Useita on otettu kiinni.
Poliisi tutkii asiaa tappona.
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Torstaina kerrottiin, että mies kuoli puukotukseen.
Seurueen välillä on syntynyt jonkinlainen tappelu. Yhdellä osallisella on ollut teräase, jolla on vahingoitettu miestä, joka sai vakavat vammat.
Tapahtumapaikalta ja sen läheisyydestä on otettu kiinni useita henkilöitä ja heitä on kuulusteltu viikonlopun aikana. Yksi henkilö on vangittu. Tapon lisäksi poliisi tutkii asiassa muina rikosnimikkeinä tapon yritystä sekä pahoinpitelyä.