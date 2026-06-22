Toyotan WRC-tallin vuoden ensimmäinen puolisko rallin MM-sarjassa oli lähes pelkkää voittokulkua.
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Japanilaisvalmistaja on vienyt kauden seitsemästä osakilpailusta kuusi nimiinsä, kun Hyundain leirissä voittoa on juhlittu vain toukokuun alussa Portugalissa. Sesongin ensimmäisellä puoliskolla ajettiin kauden kaikki asvalttirallit, joissa erityisesti Toyota näytti voimansa.
Tämän viikon Kreikan osakilpailu aloittaa pitkän sorakisojen putken. Näissä ralleissa Hyundain uskotaan pystyvän haastamaan Toyotaa entistä paremmin. Joko Toyotan ylivoima loppuu?
– Kautemme on ollut aika vahva, mutta toisesta puoliskosta tulee kovempi, koska soraralleja on niin paljon. Niissä on aina omat haasteensa, Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen sanoo.
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Haaste tulee olemaan valtaisa heti tämän viikon Kreikan rallissa, joka tunnetaan äärimmäisen kovista olosuhteista. Myös lämpötilat tulevat huitelemaan reilusti yli 30 asteessa, mikä tietää tukalia oloja ralliautojen kabiineissa.