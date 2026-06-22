Mikäli kaupunki kaatuu, venäläisjoukot voisivat edetä kohti Ukrainan viimeisiä itäisiä tukikohtia Donbasin alueella
Venäläisjoukot ovat tunkeutuneet strategisesti tärkeään Kostjantynivkan kaupunkiin Itä-Ukrainassa ja pyrkivät saartamaan sen, kertovat ukrainalaislähteet Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.
Ukrainalaissotilaiden mukaan Donbasin alueella sijaitseva kaupunki on muuttunut harmaaksi vyöhykkeeksi, jota kumpikaan osapuoli ei hallitse kokonaan.
Kostjantynivkan menetys avaisi venäläisjoukoille reitin Donbasin alueen strategisesti tärkeisiin Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkeihin. Alueen täydellinen valtaaminen on yksi Venäjän keskeisistä sodan tavoitteista. Mikäli kaupunki kaatuu, venäläisjoukot voisivat edetä kohti Ukrainan viimeisiä itäisiä tukikohtia.
Venäjä on väittänyt joukkojensa edenneen nopeasti kaupungin lounaisosissa ja saartaneen ukrainalaisyksiköitä.
Ukrainalaiskomentajan mukaan tilanne on kuitenkin hallinnassa eikä Venäjä ole saavuttanut merkittävää menestystä. Hän myöntää silti, että kaupungissa on edelleen noin 130 venäläissotilasta.
BBC:lle nimettömänä puhuneen ukrainalaisupseerin mukaan tilanne ei välttämättä ole niin kriittinen kuin Venäjä väittää, mutta on huomattavasti vakavampi kuin Ukrainan viranomaiset ovat julkisuudessa antaneet ymmärtää.
BBC:n mukaan Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videomateriaalia, jossa venäläisjoukkoja näkyy Kostjantynivkassa.