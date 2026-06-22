Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
Vantaan Kytöpuiston väistötilakoulun kattorakenteet paloivat varhain maanantaiaamuna.
Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen kello 3 maanantaiaamulla. Pelastuslaitoksen mukaan kattorakenteet kärsivät vahinkoja.
Hieman ennen kello 5 pelastuslaitos tiedotti sammuttaneensa palon. Jälkivartiointi jatkuu kohteessa vielä muutamia tunteja.
Pelastulaitoksen mukaan koulun sisätilat eivät kärsineet palossa vahinkoja eikä tapahtuneess aiheutunut henkilövahinkoja.
Poliisi tutkii syttymissyytä.