Keir Starmer eroaa.

Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Hän kertoi asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa.

Syyksi Starmer sanoi, että hänen puolueensa ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin.

Starmerin tilanne kävi viime päivinä tukalaksi, kun useampi hänen ministerinsä erosi, mutta eron taustalla on useita kriisejä. Starmerin omassa puolueessa on ollut lisääntynyttä tyytymättömyyttä häneen puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä.

Starmer on toiminut pääministerinä heinäkuusta 2024 lähtien.

Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvimpiä poliitikkoja.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen arvioi aiemmin MTV Uutisille, että taustalla on kevään aikana ollut muun muassa Epstein-kohua ja laajempia rakenteellisia kysymyksiä maan terveydenhuoltoon ja asumisjärjestelyn uudistamiseen. Hankkeet ovat edenneet hitaasti.