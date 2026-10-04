MTV Uutiset on paikan päällä TTK-studiolla kauden viidennen suoran lähetyksen päätyttyä. Luvassa on pudonneen parin rehelliset ensitunnelmat.
MTV Uutiset on paikan päällä Tanssii Tähtien Kanssa -studiolla heti viidennen suoran lähetyksen jälkeen sunnuntaina 4. lokakuuta klo 21.28.
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Silloin luvassa pudonneen parin ensitunnelmat, tanssijoiden mietteitä uusista pareistaan ja parinvaihtoviikosta sekä tuomareiden tuoreet arviot tansseista. Tanssijatkot näet tämän artikkelin yläosasta tai MTV Katsomosta.