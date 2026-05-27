Poliittiset lippikset saattavat olla kesän hitti.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) on julkaissut X-tilillään kuvan kuittailuna sdp:lle. Purra poseeraa kuvassa kuuden muun perussuomalaisen kanssa, ja heillä on päässään lippalakit, joissa lukee "salonkikelvoton".

Salonkikelvoton juontaa juurensa sdp:n puoluekokoukseen, jossa puolueen johdolta kysyttiin, voisiko hallitustyö olla mahdollista perussuomalaisten kanssa.

Varapuheenjohtaja Nasima Razmyar (sd.) totesi tuossa yhteydessä, ettei perussuomalaiset ole "salonkikelpoinen puolue".

Purra hymyilee lippiskuvassa leveästi ja näyttää peukaloa. Kuvassa ovat mukana muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ja oikeusministeri Leena Meri (ps.).

– Joukkio salonkikelvottomia perussuomalaisia menossa ministeriryhmän kokoukseen tekemään tarpeellisia päätöksiä isänmaan hyväksi, Purra kirjoittaa.

Vihreillä oma slogan-lippis

Ennen perussuomalaisia lippalakkeja teettivät vihreät.