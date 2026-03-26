JEFin eli Joint Expeditionary Forcen tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue

JEF-maiden ei tarvitse Naton tapaan tehdä konsensuspäätöksiä jäsenmaiden kesken. Toiminnan aloittamiseksi riittää, jos vain kaksi maata ovat samoilla linjoilla ja käyvät toimeen.