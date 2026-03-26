Myös Ukrainan ja Kanadan johtajat osallistuvat huippukokoukseen etäyhteydellä.
Presidentti Alexander Stubb isännöi torstaina Helsingissä pidettävää JEF-maiden huippukokousta. JEF on Britannian johtama kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat sekä Hollanti.
Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Esille noussee myös sota Lähi-idässä.
JEF-jäsenmaiden johtajien lisäksi Helsingin kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Kanadan on kerrottu harkitsevan mahdollista liittymistä JEFin jäseneksi.
Puolustusvoimien ajoneuvoja Presidentinlinnan edessä 26. maaliskuuta 2026.Lehtikuva
Presidentinlinnassa järjestettävässä varsinaisessa kokouksessa ovat presidentti Stubbin lisäksi paikalla muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Viron pääministeri Kristen Michal.
Yksimielisyyttä ei vaadita, kuten Natossa
Kokoustamisen lisäksi vieraat tutustuvat päivän aikana myös Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivaan, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan.