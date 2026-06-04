Ministeriön mukaan kyseessä on ensimmäinen vahvistettu tartunta Texasissa sitten vuoden 1966.
Yhdysvaltain Texasissa on löydetty loiskärpänen, joka syö tasalämpöisiä eläimiä elävältä, kertoo maan maatalousministeriö.
Kyseinen loiskärpänen tunnetaan nimellä uuden maailman ruuvimato.
Tartunta vahvistettiin vasikalla vajaat 50 kilometriä koilliseen Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalta. Reutersin mukaan näytteet lähetettiin testattavaksi liittovaltion hallituksen laboratorioon Amesiin, Iowan osavaltioon.
Ministeriön mukaan kyseessä on ainoa nyt vahvistettu tartunta maassa ja ensimmäinen Texasissa sitten vuoden 1966.
Tappava ja tuhoisa
Loiskärpänen voi olla tuhoisa Yhdysvaltain nautakarjalle, joka on jo valmiiksi pienimmillään 75 vuoteen.
Levitessään tuholainen voi aiheuttaa arviolta jopa 1,8 miljardin dollarin taloudelliset tappiot.
Ruuvimatojen naaraat munivat avohaavoihin ja limakalvoihin.
Kuoriuduttuaan sadat toukat kaivautuvat elävään lihaan ja voivat hoitamattomina tappaa isäntänsä. Ne leviävät enimmäkseen tartunnan saaneiden eläinten liikkumisen kautta.
Kärpänen voi tartuttaa myös ihmisiä ja lemmikkejä, mutta riski ihmisille on pieni ja tapaukset ovat harvinaisia.