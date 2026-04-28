Gazalaisten vedensaantia on heikennetty järjestelmällisesti, järjestö väittää.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan israelilaisviranomaiset ovat tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti heikentäneet vedensaantia Gazassa lokakuusta 2023 lähtien. Järjestö kertoo asiasta raportissaan.

YK:n, EU:n ja Maailmanpankin mukaan Israel on tuhonnut tai vaurioittanut lähes 90:tä prosenttia Gazan vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista.

Israel aloitti Gazan kaistan moukaroinnin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin lokakuussa vuonna 2023. YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.