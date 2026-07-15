Englannin ja Argentiinan välisen MM-semifinaalin avausjakso oli otteiltaan erittäin fyysinen. Myös Lionel Messi kunnostautui painiotteluissa.

MTV Urheilun MM-välieräseurantaan pääset tästä linkistä!

Messi osoitti reilun puolen tunnin kohdalla taistelutahtoaan, kun hän väänsi kaksinkamppailuissa peräjälkeen Harry Kanen, Anthony Gordonin ja Elliot Andersonin kanssa.

– Vau, vau! Mitä me just nähdään! Mitä me nähdään Messin toimesta! Ei pelkästään pallotaituri, vaan myös tuo fyysinen puoli. Siinä lentää Kanea, Gordonia ja monta muuta englantilaista pelaajaa, MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj ihasteli argentiinalaistähden otteita.

– Toivottavasti Messi ei ikinä lopeta pelaamista, sillä hän aina yllättää.

Katso tilanne jutun yllä olevalta videolta.

Tilanne päättyi Andersonin rikkeeseen ja keltaiseen korttiin.

Ottelu on avausjakson jälkeen tilanteessa 0–0.

Ottelu alkoi kello 22. Ottelua voi seurata MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla!