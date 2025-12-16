Päälleajossa loukkaantui 79 ihmistä, joiden iät vaihtelivat 6 kuukaudesta 77 vuoteen.

Liverpoolin miesten jalkapallojoukkueen mestaruusparaatia seuranneeseen väkijoukkoon viime keväänä autolla ajanut mies tuomittiin tiistaina 21 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen.



Tuomittu on 54-vuotias kolmen lapsen isä. Guardian-lehden mukaan mies väitti ajaneensa väkijoukkoon paniikissa nähtyään yhdellä ihmisellä väkijoukossa veitsen. Hänen autonsa kojelautakameran nauhoittama videokuva ei kuitenkaan tukenut väitettä. Sen sijaan nauhoituksesta kuuluu, kuinka mies raivoisan kiroilun lomassa käskee uhrejaan väistymään pois tieltään.

"Käytti autoa aseenaan"

Syyttäjä kertoi oikeudessa, että noin miljoona ihmistä oli tullut juhlimaan toukokuussa Liverpoolin 20. Englannin liigamestaruutta ja katsomaan avoautoparaatia, jossa joukkue ja heidän muu tiiminsä kulkivat Valioliiga-pokaalin kanssa kaupungin läpi.

Pian sen jälkeen, kun Liverpoolin joukkue oli ajanut ohi bussillaan, fanit alkoivat palata koteihinsa. Doyle ajoi kaupungin keskustaan hakemaan ystäviään, jotka olivat olleet paraatissa.

Greaney kertoi, että noin kello 18 kahden minuutin aikana Doyle ”käytti autoaan aseena” jalankulkijoita vastaan, kunnes hän lopulta pysähtyi ja pidätettiin.

– Hän ei vain aiheuttanut suuria vammoja, vaan myös kauhua niille, jotka olivat tulleet juhlimaan päivää, jonka he olivat luulleet olevan ilon päivä, Greaney sanoi.