Brasilian jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana reilun vuoden ajan toiminut Carlo Ancelotti on niittänyt erooppalaisten seurajoukkueiden peräsimessä historiallista menestystä. Nyt hän tavoittelee ennennäkemätöntä temppua ensimmäisissä MM-kisoissaan päävalmentajana.

Ancelotti, 67, on ainoa valmentaja, joka on voittanut mestaruuden Euroopan viidessä suurimmassa jalkapallosarjassa: Englannin Valioliigassa, Espanjan La Ligassa, Italian Serie A:ssa, Saksan Bundesliigassa ja Ranskan Ligue 1:ssä.

Hän on myös johdattanut joukkueensa ennätyksellisesti viiteen Mestarien liigan voittoon.

Maajoukkuetasolla hän toimi kotimaansa Italian apuvalmentajana vuoden 1994 MM-kisoissa, joiden loppuottelussa Italia hävisi Brasilialle rangaistuspotkuilla.

Mikäli hän nyt onnistuisi viemään Brasilian maailmanmestariksi, kyseessä olisi MM-historian ensimmäinen kerta, kun maailmanmestaruuden voittavan joukkueen päävalmentaja ei ole kyseisen maan kansalainen.

Lähimmäs ovat päässeet englantilainen George Raynor (Ruotsi 1958) ja itävaltalainen Ernst Happel (Hollanti 1978), jotka ovat ainoina ulkomaalaisvalmentajina luotsanneet joukkueensa MM-kisojen loppuotteluun.

Brasilia ei tällä kertaa lukeudu niihin kaikkein suurimpiin ennakkosuosikkeihin, mutta odotukset jalkapallohullussa maassa ovat kaikesta huolimatta huipussaan.

Yhä ainoana maana kaikkiin MM-lopputurnauksiin mukaan selviytynyt Brasilia on voittanut ennätykselliset viisi maailmanmestaruutta, mutta niistä viimeisimmästä on aikaa jo 24 vuotta.

Kisojen avausottelussaan Brasilia kohtaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä Marokon, joka ylsi neljän vuoden takaisissa kisoissa neljänneksi. C-lohkon kaksi muuta maata ovat Haiti ja Skotlanti.