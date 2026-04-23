Huutokaupan metsästäjät -sarjasta tuttu Darrel Sheets on kuollut 67-vuotiaana. Poliisi epäilee kuolinsyyksi itsemurhaa.

Pitkäaikainen Huutokaupan metsästäjät -sarjan tähti Darrell Sheets on kuollut kotonaan Länsi-Arizonassa 67-vuotiaana. Hänen kuolemansa vahvistaa paikallinen poliisi. Asiasta uutisoi muun muassa USA Today.

Viranomaiset löysivät Sheetsin kuolleena kotoaan keskiviikkona 22. huhtikuuta noin kello kaksi aamuyöllä. Kuoleman syyksi epäillään itsemurhaa, joka on tehty aseella.

Hänen kuolemaansa tutkitaan edelleen ja poliisi pyytää paikallisilta havaintoja asiassa.

Darrel Sheets oli naimisissa Kimber Wuerfelin kanssa. Vuonna 2013 otetussa kuvassa parin kanssa poseeraa heidän poikansa Brandon Sheets./All Over Press

Sheets syntyi Kaliforniassa vuonna 1958 ja nousi televisiojulkkikseksi suositun tosi-tv-sarjan ansiosta, jota on esitetty myös Suomessa. Huutokaupan metsästäjät -sarjassa seurataan hylättyjen ja avaamattomien varastotilojen ostajia, jotka kilpailevat toisiaan vastaan.

Hän ansaitsi sarjassa lempinimen "The Gambler" eli uhkapeluri sen vuoksi, että hänellä oli taipumus tehdä huutokaupoissa riskialttiita ostopäätöksiä.

Sheets esiintyi 163 jaksossa. Saatuaan sydänkohtauksen vuonna 2019 hän esiintyi vain satunnaisesti viimeisimmillä kausilla. Viimeisinä elinvuosinaan hän muutti Arizonaan ja omisti siellä antiikkikaupan.

Hänellä oli kaksi lasta: poika Brandon Sheets ja tytär Tiffany Sheets. Sheets oli naimisissa Kimber Wuerfelin kanssa.