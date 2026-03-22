Wilma Murto taivutti MM-hallifinaalissa 455 ja sijoittui 11:nneksi.

Seiväshyppääjä Wilma Murto ylitti Torunin MM-hallifinaalissa toisellaan avauskorkeutensa 435 ja seuraavaksi 455.

470:stä Murto sai taisteltua kaksi varsin hyvää yritystä mutta teki kolme pudotusta. Näin suomalaisen kilpailu päättyi.

Murrolle tuli 11:s sija. Hänen taakseen finaalissa jäi kaksi urheilijaa.

Maailmanmestaruuden voitti 485 ylittänyt britti Molly Caudery, joka juhli MM-hallikultaa myös kaksi vuotta sitten Glasgow'ssa. Slovenian Tina Sutej sijoittui tuloksella 480 hopealle. Pronssin jakoivat 470:llä Tshekin Amelie Svabikova, Uuden-Seelannin Imogen Ayris ja Sveitsin Angelica Moser.

Hallikaudella parhaimmillaan 460 hypännyt Murto pääsi Torunin MM-kisoihin rankingin kautta.

Murto on Euroopan mestari ulkoradoilta 2022 ja sisäradoilta 2023. Hänellä on myös ulkoratojen MM-pronssi 2023. Hän on rakentamassa uutta nousua vaikeiden vuosien jälkeen.

Juttua päivitetty kilpailun päättymisen jälkeen kello 20.48.