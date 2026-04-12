Australian 18-vuotias pikajuoksulupaus Gout Gout juoksi huippuajan Australian mestaruuskisojen 200 metrillä.
Gout jyräsi kisan voittoon hirmuajalla 19,67. Hänestä tuli samalla ensimmäinen australialainen, joka on pystynyt alittamaan sallituissa tuulioloissa 20 sekuntia. Myös toiseksi sijoittunut Aidan Murphy alitti 20 sekuntia ajalla 19,88.
Superlupauksen aika on uusi alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Hän paransi aiempaa Erriyon Knightonin nimissä ollutta ME:tä 0,02 sekunnilla.
Gout juoksi viime vuonna 19,84, mutta aika juostiin 2,2 metriä sekunnissa puhaltaneeseen myötätuuleen, eikä se täten ollut tilastokelpoinen aika.
Sunnuntainen huippuaika nostaa 18-vuotiaan superlahjakkuuden kaikkien aikojen listalla 16:nneksi.