Seiväshyppääjä Saga Andersson on venyttänyt ennätyksekseen 457. Ennätyshyppy syntyi Keuruulla Juhannuskisoissa.
Anderssonin 457 on myös kauden kotimainen kärkitulos. Hän paransi edellistä, Turun Paavo Nurmi Gamesissa pari viikkoa sitten hyppäämäänsä ennätystä yhdellä sentillä.
Andersson teki myös kelpo yrityksen korkeudesta 462. 460 on Birminghamin EM-kisojen tulosraja.
– Siinä 462:ssa viimeinen (yritys) oli tosi lähellä. Se oli pienistä tekniikkajutuista kiinni, seuraavaksi Someron seiväskarnevaaleilla Andersson sanoi SUL:n tiedotteessa.