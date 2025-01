Tappava ebola voi karata laboratoriosta taisteluiden takia, Punainen Risti varoittaa

Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut jo toistasataa ihmistä taisteluissa kapinallisten ja Kongon asevoimien välillä. Lisäksi lähes tuhat ihmistä on haavoittunut. Uutistoimisto AFP on kerännyt tiedot kaupungin sairaaloista.

Tilanne maan itäosassa sijaitsevassa Gomassa on pahentunut viime päivinä, kun maan asevoimien ja Ruandan tukemien M23-kapinallisten väliset taistelut ovat kiihtyneet.

Kongon demokraattisen tasavallan ulkoministeri kertoi tiistaina, että tammikuun aikana jo yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maan itäosassa.

Goma sijaitsee Ruandan rajalla ja on tärkeä alueellinen keskus.

Ebolavirus uhkaa karata laboratoriosta

Punainen Risti varoitti tiistaina, että taistelut Goman kaupungissa voivat johtaa ebolan ja muiden paikallisessa laboratoriossa säilytettävien taudinaiheuttajien leviämiseen. Kaupungissa sijaitsee Kongon kansallisen biolääketieteellisen tutkimuskeskuksen laboratorio, ja taisteluiden aiheuttamat sähkökatkot uhkaavat sen toimintaa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin aluejohtaja Patrick Youssef varoitti sanoinkuvaamattomista seurauksista, jos esimerkiksi ebolavirus pääsisi leviämään miljoonakaupunkiin.

Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume, joka tappaa noin puolet ihmisistä, jotka sairastuvat siihen.

Aiemmin paloi suurlähetystöillä

Maan pääkaupungissa Kinshasassa mielenosoittajat hyökkäsivät tiistaina useiden maiden suurlähetystöihin, ilmeisesti suuttuneina siitä, että nämä eivät ole estäneet taistelujen leviämistä maan itäosassa. Hyökkäyksen kohteeksi joutuivat ainakin Ruandan, Ranska, Belgian, Yhdysvaltojen, Kenian, Etelä-Afrikan ja Ugandan suurlähetystöt.

Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan Ranskan suurlähetystörakennuksen yläpuolelle levisi savua.

Kongo syyttää Ruandaa

Sekä YK:n turvallisuusneuvosto että Afrikan unioni ovat lausunnoissaan vaatineet M23-kapinallisia laskemaan aseensa ja vetäytymään valtaamiltaan alueilta. Kongon demokraattinen tasavalta on ollut tyytymätön siihen, että lausunnoissa ei ole suoraan mainittu Ruandaa.

Kongon demokraattisen tasavallan mukaan Ruanda haluaa päästä käsiksi Kongon itäosan laajoihin mineraalivarantoihin.

M23 valtasi Goman myös loppuvuodesta 2012, mutta seuraavana vuonna Kongon hallituksen joukot valloittivat kaupungin takaisin YK:n tuella. Kapinallisryhmä pulpahti takaisin pinnalle vuonna 2021 ja alkoi taas vallata alueita Kongon itäosassa.

YK:n raportti totesi viime kesänä, että M23:n rinnalla taistelee enintään 4 000 ruandalaissotilasta. Raportin mukaan Ruanda käytännössä kontrolloi M23:n toimintaa.