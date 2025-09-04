Kongossa on puhjennut ebolaepidemia, ainakin 15 kuollut

Kongon demokraattisessa tasavallassa on jälleen puhjennut ebolaepidemia.
Ainakin 15 ihmisen tiedetään kuolleen ebolaan Kongossa, kertoi maan terveysministeri Samuel Roger Kamba tänään torstaina.
Epidemia on todettu Kasain maakunnassa maan keskiosassa. Ensimmäinen tapaus tuli ilmi viime kuun loppupuolella, kun 34-vuotias raskaana ollut nainen päätyi sairaalahoitoon.
Kamban mukaan uusi epidemia on jo kuudestoista Kongossa. Tuhoisin epidemia vuosina 2018–2020 tappoi liki 2 300 ihmistä.
Ebola on erittäin vaarallinen virustauti, joka aiheuttaa kovaa kuumetta ja vakavimmissa tapauksissa hallitsematonta verenvuotoa.
Taudin tappavuusaste on vaihdellut eri epidemioissa 25 prosentista jopa 90 prosenttiin.