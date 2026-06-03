Jotkut katsojat eivät pitäneet laulaja Olgan esiintymisasusta Leijonien kultajuhlissa.

Jääkiekon MM-kisat huipentuivat sunnuntaina Sveitsin Zürichissä Suomen voittoon. Suomen kultaleijonia juhlistettiin Helsingin Olympiastadionin edustalla Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla maanantaina.

Kultajuhlissa esiintyi liuta Suomen eturivin artisteja. Lavalle nousivat muun muassa laulajat Nelli Matula ja Olga, jotka esittivät yhteiskappaleensa Petshop.

Olgalla oli kultajuhlissa yllään Suomi-bikinit ja minihame. Laulajan esiintymisasu ei miellyttänyt kaikkia katsojia, vaan osa piti bikiniyläosaa sopimattomana vaatetuksena kultajuhlaan.

Esiintymisasusta noussut napina kantautui myös Olgan korviin. Hän otti asiaan kantaa Instagramin tarinat-osiossa, jonne hän julkaisi kuvan Suomi-bikineistään. Taustalla soi Britney Spearsin Piece of Me -kappale.

– Mun asu oli kuulemma liikaa kultajuhlaan. Menkää oikeesti töihin, laulaja kirjoittaa kuvan yhteydessä.