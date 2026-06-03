Uudet perunat ja varhaisperunat eivät ole sama asia, vaikka ne puhekielessä usein sekottuvatkin.

Alkukesän odotetuin hetki on täällä, nimittäin kotimaiset varhaisperunat alkavat pikkuhiljaa ilmestyä kauppoihin.

Huomenta Suomessa jaettiin toukokuun lopussa vinkkejä täydellisten varhaisperunoiden valmistamiseen.

Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR:n asiamies Kati Pohjanmaa suositteli kiinnittämään huomiota muun muassa perunoiden oikeaoppiseen säilytykseen. Väärä säilytystapa voi nimittäin pilata herkät potut.

Lähetyksen lomassa nousi puheeksi myös perunoiden oikea nimitys. Tunnetko sinä jo uusien perunoiden ja varhaisperunoiden eron?

Varhaisperunoita vai uusia perunoita?

Varhaisperuna, jota kutsutaan myös nimellä neitsytperuna, on nimensä mukaisesti varhaisen kesän perunalajike. Varhaisperunalajikkeita ovat esimerkiksi Timo ja Jussi sekä viime vuosina suureen suosioon noussut Annabelle.

Kesän loppupuoliskolla myytäviä perunoita voi sen sijaan kutsua esimerkiksi kesäperunoiksi. Ne eivät välttämättä kestä varastointia.

Uudet perunat ovat sen sijaan laajempi käsite Ne ovat uuden sadon perunoita, jotka voivat olla peräisin ihan mistä vain. Esimerkiksi Välimeren maista alkuvuodesta tuodut perunat ovat uutta perunaa.