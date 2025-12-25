Britannian kuningas Charlesin joulupuhe julkaistiin.
Britannian kuningas Charles, 77, korostaa neljännessä joulupuheessaan yhtenäisyyden merkitystä.
– Yhteisöjemme suuren monimuotoisuuden ansiosta voimme löytää voimaa varmistaa, että oikein tekeminen voittaa.
Kuningas korostaa puheessaan etenkin kiltteyden osoittamista niille, jotka ovat liikkeellä.
Reutersin mukaan teema puhuttaa etenkin maailmassa, jossa suuria muuttoliikkeitä on paljon.
Ennalta nauhoitettu joulutervehdys kuvattiin Westminster Abbeyssä, jossa monarkit on kruunattu vuodesta 1066.
Puheen jälkeen ukrainalaiskuoro esiintyi perinnevaatteisiin pukeutuneena.
Vaikka monarkin odotetaan pysyvän politiikan ulkopuolella, Charles on aiemmin muun muassa puhunut kansainvälisistä kriisitilanteista sekä konflikteista. Hän on ilmaissut useaan otteeseen tukensa myös Ukrainalle.