Podcast: LIS-voittajat Julia ja Henri yllättyivät yhden parin suhteesta katsoessaan ohjelmaa televisiosta: "Saarella emme nähneet tai tietäneet"

Julia ja Henri voittivat Love Island Suomi -ohjelman.

Love Island Suomi -ohjelma päättyi viime viikolla ja voiton veivät Julia ja Henri. Ohjelma kuvattiin viime syksynä Espanjassa ja pariskunnan suhde on jatkunut tähän päivään saakka.

Pariskunta on vieraana juontaja Niko Saarisen houstaamassa Nikotellen x Rakkauden saari -podcastissa. Pariskunta kertoo, etteivät he vielä asu virallisesti yhdessä, vaikka viettävätkin lähes jokaisen yön yhdessä Henrin luona. Pian asiaan on tulossa muutos.

– Me etsimme kämppää Helsingistä ja muutamme sinne virallisesti yhteen, Henri sanoo.

Pariskunta on seurannut tiiviisti sekä omaa että muiden matkaa Love Islandilla televisiosta. Julia toteaa, ettei hän ole niin ujo ihminen, miltä se on jaksoissa näyttäytynyt.

– Minun on ollut vähän outo katsoa ohjelmaa, koska en ihan täysin tunnista itseäni sieltä. Koen, että ohjelmassa on aika vahvasti haluttu tuoda esiin minun tosi ujoa persoonaani.

– Minua on ehkä harmittanut se, koska minussa on monta puolta ja ne eivät tulleet tuolla esiin, Julia kertoo.

Julia toteaa kuvausmatkan olleen rankka, sillä hän oli kipeä ja ei saanut nukuttua kahden kuukauden aikana villalla kunnolla.

– Minä olin pari viikkoa kipeänä, olin kuumeessa ja minulla oli järkyttävä yskä. Se vei minulta tosi paljon energiaa. Se taidettiin jossain jaksossa ehkä mainita. Parista jutusta olin pois, mutta tosi monessa jutussa olin lääkkeen voimalla.

Molemmat yllättyivät puolestaan televisiota katsoessa Peppinan ja Benjaminin suhteesta, joka puhututti myös katsojia läpi kauden.

– Peppinassa ja Benjaminissa yllätti, että se oli noin selkeästi ohi ja niillä meni vähän huonosti jopa. Siellä saarella emme nähneet tai tietäneet, koska kaikki parit keskittyivät itseensä ja omiin juttuihin, Henri kertoo.

Nikotellen x Rakkauden saari -podcast ilmestyy täysmittaisena Podme-palvelussa ja parhaat palat videocast MTV Katsomossa.