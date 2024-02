Jopa sata mielentilatutkimusta joka vuosi – näin rikoksesta epäilty tutkitaan

Usein vakavien rikosjuttujen oikeuskäsittelyjen yhteydessä mainitaan, että syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen. Miksi sellainen tehdään, mitä siellä tapahtuu ja mikä sen merkitys on oikeudenkäynnissä tai rikoksesta tuomion saaneen elämässä oikeudenkäynnin jälkeen?

Oikeus määrää mielentilatutkimuksen

– Mielentilatutkimus määrätään tuomioistuimen toimesta sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuin on ajatellut, että henkilön rikoksen taustalla saattaa olla joku mielenterveyden häiriö. Tällöin tuomioistuimella tärkeää saada tietoonsa, onko mahdollisesti kyseinen mielenterveyshäiriö ollut sitä luokkaa, että voisiko se jopa vaikuttaa henkilön syyntakeisuuden asteeseen, kertoo Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri Allan Seppänen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Suomen perusteellisin tutkimus

Noin kaksi kuukautta kestävä mielentilatutkimus on perusteellisin tutkimus, mitä Suomessa voidaan ihmisestä tehdä. Tutkimukseen kuuluu laajat psykiatrin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja hoitajan tekemät haastattelut.

"Tärkeä prosessi oikeusturvan kannalta"

Kokonaisuudessaan tutkimus kestää noin kaksi kuukautta, mutta sen loppuunsaattamiseksi voidaan anoa myös lisäaikaa. Kun lausunto vihdoin on valmis, se siirtyy eteenpäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka antaa tapauksesta oman lausuntonsa. Lopulta molemmat kannanotot lähetetään punnittavaksi tuomioistuimeen.

– Mielentilatutkimusprosessi on hirveän tärkeä yksilön oikeusturvan kannalta. Meille on hirveän olennaista päästä seulomaan ne ihmiset hoidon piiriin, jotka hoitoa tarvitsevat. Kyllä me varsin korkealla varmuusasteella olemme, kun mielentilatutkimuslausunto valmistuu.