Youssef Asad Alkhatib pääsi Teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana vuonna 2021. Nyt hänet valittiin Vuoden pakolaiseksi.

Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaiseksi 2026 helsinkiläisen Youssef Asad Alkhatibin.

26-vuotias Alkhatib on ammatiltaan näyttelijä ja kotoisin Syyriasta, mistä hän pakeni terroristijärjestö Isisiä yksin 15-vuotiaana vuonna 2017. Aluksi hän teki muutaman kuukauden töitä Turkissa kenkätehtaalla. Matka jatkui Kreikan kautta Suomeen.

Hän sai kaksi päivää Suomeen tulonsa jälkeen roolin Kansallisteatterin projektissa "Toinen koti". Vuonna 2021 hän pääsi Teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana.