Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti, arvioi VTV.
Suomen Nato-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).
Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta.
Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi Natoon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.