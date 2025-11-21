SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo VTV:n kohuraportin julkaisua farssiksi ja epäilee, että julkaisuajankohta valittiin nykyiselle hallitukselle suotuisasti. VTV kiistää tämän.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi tiistaina raportin, joka kertoo valtion menojen kasvaneen merkittävästi Marinin hallituksen aikana. Pysyvät menot kasvoivat myös sellaisista syistä, jotka eivät liittyneet koronaan tai maanpuolustukseen.
Raportista syntyi jupakka, kun valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoi Helsingin Sanomille, että raportti liioittelee Marinin hallituksen päätösten vaikutuksia menoihin.
Vielä tänään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar heittää lisää löylyä keskusteluun.
– Näyttää siltä, että raportin julkaisun yhteydessä prosessi on pettänyt pahemman kerran. Jo lähtien 8 miljardin euron virheestä siihen, että raportin yhteenvedossa väitetään sen tarkastelevan päätöksiä, joita se ei todellisuudessa kunnolla tarkastele, on pakko kysyä, miten tällaisen raportin julkaisu on mahdollista, Razmyar sanoo tiedotteessa.
– Koko tapaus on erittäin huolestuttava farssi, hän linjaa.
Razmyar epäilee, että Marinin hallitusta arvosteleva raportti julkaistiin tahallaan sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) oli maanantaina sanonut Suomen joutuvan EU:n ”tarkkailuluokalle” taloudenpidostaan.