Presidentti Donald Trumpin lapsenlapsi Kai Trump on osallistunut huomiota herättäneeseen valmistujaiskepposeen juhlistaakseen high school -opintojensa päättymistä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin 19-vuotias lapsenlapsi Kai Trump sotki suosikkiopettajansa luokkahuoneen The Benjamin Schoolissa ja jakoi tilanteesta materiaalia YouTubessa.
Asiasta uutisoiva Mandatory-sivusto kertoo, että villi tempaus on hämmästyttänyt Kai Trumpin seuraajia.
Kai Trump oli dokumentoinut vlogissaan YouTubessa viimeisen high school -viikkonsa tapahtumia. Tuona aikana koulussa tehtiin useita päättäjäiskepposia.
Yhdessä tilanteessa luokkahuoneen tuolit vietiin käytävälle. Oppilaat peittivät myös ulko-portaat ylösalaisin käännetyillä muovimukeilla.
Videolla Trump heittää paperipyyherullan huoneen poikki seisoessaan luokkahuoneen pöydällä. Hän kirjoitti myös nimensä opettajan pöytään pyyhittävällä valkotaulutussilla.
Osana pilaa Kai Trump meni myös toiseen huoneeseen, joka oli myllätty täysin sekaisin.
– Noniin, no me sotkimme tämän huoneen kokonaan, hän kommentoi samalla kun muut oppilaat jatkoivat luokkahuoneen sotkemista.
Seuraavana päivänä Kai Trump esitteli videolla kampusta. Hän totesi, että oppilaiden on siivottava sotku. Hän myös kirjoitti kiitoskirjeitä opettajilleen.
High schoolin jälkeen Kai Trump siirtyy opiskelemaan Miamin yliopistoon.