Vuoden 2025 turhakkeeksi on valittu vesiskootteri.

Suomen Luonto -lehti on jälleen valinnut vuoden turhakkeen. Valinta tehtiin jo 26. kerran.

Vuoden 2025 turhake on vesiskootteri, jonka valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota kulutukseen ja luonnonvarojen käyttöön, mutta myös vesiskootterien aiheuttamiin haittoihin vesilinnustolle.

Traficomin mukaan vesiskootterien määrä on kasvanut merkittävästi lyhyen ajan sisällä. Kun vielä kesällä 2019 rekisteröityjä vesijettejä oli 6 350, kesällä 2025 niitä oli jo yli tuplasti enemmän.

Erityisesti vesiskootterien haittoja syntyy niin kutsutussa rälläyksessä eli huvitarkoituksessa taphtuvassa kiihdyttelyssä ja temppuilussa sekä rantojen lähellä ajamisessa, Suomen Luonto kertoo tiedotteessaan.

Linnut häiriintyvät vesijetin melusta

Vesiskootterien aiheuttama melu häiritsee lintuja. Vaikka linnut voivat tottua säännölliseen häiriöön, kuten vesiväylän liikenteeseen, rantojen lähellä pyöriviin vesijetteihin ne eivät totu.

– Vesiskootteri saattaa ajaa lintupoikueeseen, jolloin poikasia voi kuolla ja osa voi joutua erilleen emosta. Tällöin ne ovat helppoa saalista esimerkiksi isoille lokeille ja variksille. Hautovan emon pelottaminen pois pesältä altistaa munat ja poikaset pedoille, sanoo päätoimittaja Heikki Vasamies tiedotteessa.

Vasamies huomauttaa, että vesilinnut voivat jättää pesinnän kesken, jos ne kokevat paikan liian vaaralliseksi vesiskootterien aiheuttaman melun ja rälläyksen takia

Vuoden turhake on valittu vuodesta 2000 asti, ja joka vuosi vesiskootteria on ehdotettu kyseenalaisen nimikkeen saajaksi. Turhake valitaan lukijoiden ehdotuksista.

Aiemmin valitut turhakkeet 2024 nurmikko

nurmikko 2023 maakuntalentojen tuet

maakuntalentojen tuet 2022 terassilämmitin

terassilämmitin 2021 liika lihankulutus

liika lihankulutus 2020 kertakäyttögrilli

kertakäyttögrilli 2019 korjauskelvoton elektroniikka

korjauskelvoton elektroniikka 2018 pikamuoti

pikamuoti 2017 fleecekangas

fleecekangas 2016 muovikassi

muovikassi 2015 muovinen kananmunakotelo

muovinen kananmunakotelo 2014 hyönteisansa

hyönteisansa 2013 hajustettu roskapussi

hajustettu roskapussi 2012 automaattinen saippua-annostelija

automaattinen saippua-annostelija 2011 huuhtohylsy

huuhtohylsy 2010 turkis

turkis 2009 ilotulite

ilotulite 2008 pantiton pullo

pantiton pullo 2007 mönkijä

mönkijä 2006 tuplapuhelinluettelot

tuplapuhelinluettelot 2005 kaupunkimaasturi

kaupunkimaasturi 2004 juotava jogurtti -minipakkaukset

juotava jogurtti -minipakkaukset 2003 hampurilaisaterian kylkiäinen

hampurilaisaterian kylkiäinen 2002 ulkomainen pullovesi

ulkomainen pullovesi 2001 vaipankätkijä

vaipankätkijä 2000 lehtipuhallin

Lähde: Suomen Luonto