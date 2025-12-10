Vuoden 2025 turhakkeeksi on valittu vesiskootteri.
Suomen Luonto -lehti on jälleen valinnut vuoden turhakkeen. Valinta tehtiin jo 26. kerran.
Vuoden 2025 turhake on vesiskootteri, jonka valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota kulutukseen ja luonnonvarojen käyttöön, mutta myös vesiskootterien aiheuttamiin haittoihin vesilinnustolle.
Traficomin mukaan vesiskootterien määrä on kasvanut merkittävästi lyhyen ajan sisällä. Kun vielä kesällä 2019 rekisteröityjä vesijettejä oli 6 350, kesällä 2025 niitä oli jo yli tuplasti enemmän.
Erityisesti vesiskootterien haittoja syntyy niin kutsutussa rälläyksessä eli huvitarkoituksessa taphtuvassa kiihdyttelyssä ja temppuilussa sekä rantojen lähellä ajamisessa, Suomen Luonto kertoo tiedotteessaan.
Lue myös: Vuoden 2024 turhake on valittu
Linnut häiriintyvät vesijetin melusta
Vesiskootterien aiheuttama melu häiritsee lintuja. Vaikka linnut voivat tottua säännölliseen häiriöön, kuten vesiväylän liikenteeseen, rantojen lähellä pyöriviin vesijetteihin ne eivät totu.
– Vesiskootteri saattaa ajaa lintupoikueeseen, jolloin poikasia voi kuolla ja osa voi joutua erilleen emosta. Tällöin ne ovat helppoa saalista esimerkiksi isoille lokeille ja variksille. Hautovan emon pelottaminen pois pesältä altistaa munat ja poikaset pedoille, sanoo päätoimittaja Heikki Vasamies tiedotteessa.
Vasamies huomauttaa, että vesilinnut voivat jättää pesinnän kesken, jos ne kokevat paikan liian vaaralliseksi vesiskootterien aiheuttaman melun ja rälläyksen takia
Vuoden turhake on valittu vuodesta 2000 asti, ja joka vuosi vesiskootteria on ehdotettu kyseenalaisen nimikkeen saajaksi. Turhake valitaan lukijoiden ehdotuksista.
Aiemmin valitut turhakkeet
- 2024 nurmikko
- 2023 maakuntalentojen tuet
- 2022 terassilämmitin
- 2021 liika lihankulutus
- 2020 kertakäyttögrilli
- 2019 korjauskelvoton elektroniikka
- 2018 pikamuoti
- 2017 fleecekangas
- 2016 muovikassi
- 2015 muovinen kananmunakotelo
- 2014 hyönteisansa
- 2013 hajustettu roskapussi
- 2012 automaattinen saippua-annostelija
- 2011 huuhtohylsy
- 2010 turkis
- 2009 ilotulite
- 2008 pantiton pullo
- 2007 mönkijä
- 2006 tuplapuhelinluettelot
- 2005 kaupunkimaasturi
- 2004 juotava jogurtti -minipakkaukset
- 2003 hampurilaisaterian kylkiäinen
- 2002 ulkomainen pullovesi
- 2001 vaipankätkijä
- 2000 lehtipuhallin
Katso myös: Jasmiina pelasti linnunpoikasen kiipelistä
1:31Tällä lintutarinalla on onnellinen loppu!
Lähde: Suomen Luonto