Yhdysvaltain presidentti ei näettävästi pitänyt Grammy-gaalasta saatika sen juontajasta.

Asia käy ilmi Donald Trumpin omasta Truth Social -palvelusta, jonne hän on antanut rönsyilevän mielipiteen Grammy-palkintogaalasta.

Grammyissa palkitaan vuosittain vuoden parhaita musiikintekijät.

Gaalan puheenaiheet eivät olleet Trumpille mairittelevia, sillä moni palkinnon voittaja kritisoi voittopuheessaan hänen toimiaan. Löylyä myös maahanmuutto- ja tulliviraston ICE-agentteja kohtaan, joita presidentti on määrännyt tekemään ratsioita ympäri Yhdysvaltoja.

Trumpin 135 sanaa pitkä päivitys on täynnä solvauksia, jotka osuvat suurimmaksi osaksi gaalan juontajaan, koomikko Trevor Noahiin.

Gaalan juontaja Noah Trevorin Trump-vitsit eivät olleet presidentin mieleen.

– Grammy-gaala on PAHIN mahdollinen, käytännössä katselukelvoton! Trump kommentoi.

– Kuka hän sitten lieneekään, on melkein yhtä huono kuin Jimmy Kimmel huonosti katsotussa Oscar-gaalassa, Trump jatkaa.

Trump: Lakimiehet perään

Trump tarttuu päivityksessään siihen, kuinka Noah olisi hänen mukaansa väittänyt virheellisesti hänen vierailleen entisen presidentin Bill Clintonin kanssa seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteinin yksityissaarella.

Trump on ollut jo pitkään myrskyn silmässä, sillä hän on vitkutellut Epstein-asiakirjojen julkaisua ja kiistänyt läheiset välit Epsteinin kanssa. Trump mainitaan asiakirjoissa yli 5000 kertaa.

– Täydellinen luuseri, hänen on parasta laittaa faktat kuntoon ja nopeasti, Trump puolustautuu.

Päivitys päättyy siihen, että Trump uhkaa Noahia oikeustoimilla.

– Vaikuttaa siltä, että lähetän lakimieheni tämän surkean, säälittävän, lahjattoman ja idiootin juontajan perään. Tulen haastamaan hänet oikeuteen isoista summista$, Trump töräyttää.

– Varaudu Noah. Aion pitää kanssasi hauskaa!

