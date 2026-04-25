Kuka meistä ei joskus matkisi yksin tai pienessä porukassa eläinten ääniä.
Viron Tartossa on tänään otettu mittaa eläinten ääntelemisestä oikein urakalla.
Kunniapaikalle matkimisen kohteeksi päätyi perinteinen kotieläin - sika. Kisan tarkoitus oli samalla muistuttaa maatalouden merkityksestä.
Ääninäytteiden perusteella osallistujat heittäytyivät kisaan kiitettävällä innolla. Kilpailun voitti Andrus Maileht, joka oli syventynyt sikojen ääntelyyn sangen monivivahteisella ja estottomalla otteella.
Voit katsoa ääninäytteet yllä olevalta videolta!