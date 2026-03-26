Ensi kuussa tulee voimaan iso muutos, kun viranomaisten pääasialliseksi viestintäkanavaksi kansalaisille tulee Suomi.fi-sivusto. Paperipostista ei ole pakko luopua, mutta molempia ei voi saada.

Huhtikuun 14. päivä voimaan tuleva laki muuttaa viranomaisten viestintää. Tuon päivämäärän jälkeen viranomaisten lähettämät viestit toimitetaan ensisijaisesti Suomi.fi-viestit-postilaatikkoon, kertoo Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Minna Piirainen.

Piiraisen mukaan Suomi.fi-viestit on jo käytössä noin 2,6 miljoonalla suomalaisella. Palvelua käyttää viestien lähettämiseen yli 400 organisaatiota.

– Viranomaisilta tulee erilaisia tiedoksiantoja, kirjeitä ja päätöksiä, kuten esimerkiksi tietoja ajanvarauksista terveydenhuoltoon ja myös ilmoitus äänioikeudesta, Piirainen sanoi Huomenta Suomen keskustelussa.

Piiraisen mukaan pelästyä ei pidä, sillä muutos ei tarkoita "digipakkoa".

– Kansalaiset voivat valita, että he joko käyttävät Suomi.fi-viestejä tai ottavat kirjeet kotiin paperipostitse. Ei kuitenkaan ole mahdollista, että saisi samaan aikaan molempia, Piirainen sanoo.

Piiraisen mukaan muutos koskee etenkin niitä, jotka asioivat viranomaispalveluissa digitaalisesti ja kirjautuvat niihin vahvasti. Hänen mukaansa paperiposti säilyy niille, jotka eivät käytä digipalveluja.

Palvelut kasvokkain vähenevät jo nyt

Huomenta Suomen keskusteluun osallistunut vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo muistuttaa, että Suomessa on arviolta noin 300 000 iäkästä, joilta puuttuvat digitaidot kokonaan, ja , joiden taidot eivät riitä itsenäiseen asiointiin.