Pankkikonttoripalveluita tarvitaan, sillä kaikkea ei pysty hoitamaan netissä, sanovat MTV:n haastattelemat pankkiasiakkaat.

Pankissa käydään paikan päällä harvoin, mutta tästä huolimatta kasvokkaista palvelua tarvitaan.

Tätä mieltä olivat MTV Uutisten haastattelemat ihmiset, jotka vierailivat helsinkiläisessä pankkikonttorissa eilen torstaina.

Itse pankit eivät näytä olevan eri mieltä asiakkaiden kanssa: MTV Uutiset kertoi tänään, että pankkikonttoreita on jopa lisätty, vaikka pidemmän ajan trendinä on ollut pankkikonttoreiden sulkeminen. Pankit näkevät, että kasvokkaiselle asioinnille on yhä kysyntää.

Kasvokkain asiat hoituvat

Helsingissä Osuuspankin konttorissa vieraillut Kiki Molander arvioi, että hän käy konttorissa noin joka toinen vuosi. Laimes Jali-Miettinen taas kertoo käyneensä hoitamassa asioitaan jopa päivittäin pankissa. Hänestä konttorilla onnistuu luontevasti erityisesti oman yrityksen pankkiasioiden hoitaminen.

– Voin vain mennä sinne ja luottaa siihen täysin, Jali-Miettinen kertoo.

Thomas Otieno on ihastunut erityisesti verkkopankin chat-ominaisuuteen. Hän käyttää sitä päivittäisessä asioinnissa ja pankkiin hän saapuu ainoastaan, jos hänellä on ongelma, jota chat ei osaa ratkaista.

– Tänään tulin tänne, kun chat ei osannut auttaa minua, Otieno kertoo.

Myös Arja Varis saapuu pankkiin vain erityisestä syystä. Tänään vuorossa oli kauppakirjan teko.

– Kyllä nykyään kaikki hoituu verkkopankissa, Varis toteaa.

Asioita korjattava

Vaikka Finanssivalvonta kertoo, että iäkkäät ovat oppineet digipalveluiden käytön, voi vanhuksilla olla yhä hankalaa asioida verkon kautta. Arja Varis on huomannut tämän elämässään. Hän käy säännöllisesti auttamassa muutamaa vanhusta tietokoneen käytön kanssa, sillä he eivät selviä sen kanssa yksin.

– Ikäihmisille, jotka eivät ole tottuneet digitaalisten pankkipalveluiden käyttöön, asiointi on todella vaikeaa. He eivät näe numeroita kunnolla, Varis kertoo.

Varis tuo esille myös kasvokkaisen palvelun kustannukset. Paikan päällä asian hoitaminen voi tulla huomattavasti kalliimmaksi kuin netissä.

– Jos pankissa kävisi paikan päällä maksamassa laskuja, olisi se äärettömän kallista.

Kiki Molander on Variksen kanssa samoilla linjoilla. Hänestä pankkipalvelua pitäisi saada pankkikonttorilta ilman ajanvaraustakin.

– Eivät kaikki ihmiset osaa, halua tai pysty hoitamaan asioita härveleiden äärellä.