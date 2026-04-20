SM-liigassa viheltävät päätuomarit Riku Brander, 33, ja Mikko Kaukokari, 45, sekä linjatuomarit Onni Hautamäki, 30, ja Tommi Niittylä, 35, jakavat oikeutta myös toukokuussa Sveitsissä pelattavissa jääkiekon MM-kisoissa.
Kansainvälisen jääkiekkoliiton nimitykset miellyttivät Liigan erotuomarijohtajaa Jyri Rönniä.
– Tämä on jälleen yksi hieno tunnustus suomalaiselle tuomarikoulutukselle. Liigassa viheltävien tuomarien välinen positiivinen kilpailutilanne pitää yllä kehitystä. Tuomarimme edustavat eurooppalaista huipputasoa, Rönn sanoi Liigan tiedotteessa.
Neljä tuomaria kisoihin saivat myös Ruotsi, Kanada ja USA.