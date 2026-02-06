Viking Linen Grace-aluksella matkustaneilta löytyi ruokamyrkytystä aiheuttavaa bakteeria. Buffetissa syöneet saivat oireita, ja elintarvikkeita on varotoimena hävitetty.
Turun ja Tukholman välillä liikennöivällä Viking Gracella kuun taitteessa matkustaneita ihmisiä on sairastunut syötyään buffetissa.
Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo MTV Uutisille, että kyseinen 19 hengen ryhmä matkusti laivalla tammikuun lopussa.
Sairastuneiden tarkka määrä ei ole varustamon tiedossa. Sairastuneista otetuista näytteistä löytyi bakteeria, joka voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.
– Saimme tänään viranomaisilta tiedon. Aina, kun tällaisia tapauksia tulee, ryhdymme laajoihin varotoimenpiteisiin.
Viking Linen mukaan raaka-aineet, joista kyseisellä matkalla tehtiin ja tarjottiin ruokaa, on varotoimena tuhottu. Ryhmä oli ruokaillut aluksen buffet-ravintolassa.
– Näitä elintarvikkeita ei enää ole laivalla.
Viestintäjohtajan mukaan talvikaudella liikkuu muutenkin enemmän vatsatautia, ja siivoushenkilökunta puhdistaa erityisen tarkasti kaikkia kosketuspintoja laivoilla.