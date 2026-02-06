Liiketoiminta ja kehitys

Viestintäjohtajan mukaan talvikaudella liikkuu muutenkin enemmän vatsatautia, ja siivoushenkilökunta puhdistaa erityisen tarkasti kaikkia kosketuspintoja laivoilla.

– Näitä elintarvikkeita ei enää ole laivalla.

Viking Linen mukaan raaka-aineet, joista kyseisellä matkalla tehtiin ja tarjottiin ruokaa, on varotoimena tuhottu. Ryhmä oli ruokaillut aluksen buffet-ravintolassa.

Sairastuneiden tarkka määrä ei ole varustamon tiedossa. Sairastuneista otetuista näytteistä löytyi bakteeria, joka voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Turun ja Tukholman välillä liikennöivällä Viking Gracella kuun taitteessa matkustaneita ihmisiä on sairastunut syötyään buffetissa.

Viking Linen Grace-aluksella matkustaneilta löytyi ruokamyrkytystä aiheuttavaa bakteeria. Buffetissa syöneet saivat oireita, ja elintarvikkeita on varotoimena hävitetty.

Ruokaa hävitetty Viking Gracella – matkustajia sairastui buffetin jälkeen

– Tietysti nämä ovat harmillisia ja me panostamme todella paljon hygieniaan. Aina harmittaa, kun näitä tapauksia tulee eteen.