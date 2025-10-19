Suomen poliisi kommentoi Viking Gracen joukkoraiskausta.
Neljän miehen epäillään raiskanneen naisen Suomesta Ruotsiin matkalla olleella Viking Grace -risteilylaivalla perjantaina ja lauantain välisenä yönä.
Raiskauksesta epäillyt miehet otettiin kiinni lauantaiaamuna Tukholmassa. Sekä epäillyt että uhri asuvat Suomessa.
Päivystävä tutkinnanjohtaja Jari Klaus kertoo MTV Uutisille, että Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta yhdessä Ruotsin poliisin kanssa.
Klausin mukaan epäilty raiskaus tapahtui Suomen aluevesillä, jolloin tutkinnasta vastaa Suomen poliisi.
Klaus ei kommentoi sitä, ovatko epäillyt jo toimitettu Suomeen.
Poliisi tiedottaa asiasta lisää alkuviikosta.