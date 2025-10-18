Neljän miehen epäillään raiskanneen parikymppisen naisen Suomen ja Ruotsin välisellä matkustaja-autolautalla, kertoo Tukholman poliisi.

Viking Linen viestinnästä vahvistettiin päivällä Expressenille, että tapaus sattui Viking Gracella, joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä.

Aftonbladet uutisoi, että raiskauksesta epäillyt noin 20-vuotiaat miehet pidätettiin, mutta heidät on vapautettu suomalaisen syyttäjän päätöksellä.

Lehden mukaan epäilty rikos tapahtui Suomen vesillä.

Tukholman poliisin tiedottaja Mats Eriksson kertoi aiemmin päivällä, että laivan henkilökunta otti tapauksesta yhteyttä poliisiin aamuyöllä. Miehet otettiin kiinni, kun laiva saapui Tukholman satamaan.

Eriksson ei kommentoinut MTV:lle epäiltyjen tai uhrin kansalaisuuksia, mutta kertoo että he kaikki asuvat Suomessa.